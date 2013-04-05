Польша ожидает от россиян конкретных предложений по новому газопроводу - вице-премьер

Варшава. Польские власти ожидают от Российской Федерации конкретных предложений по строительству нового транзитного газопровода «Ямал-Европа–2» через территорию Польши, о возможности сооружения которого на этой неделе заявили представители российского "Газпрома".

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на вице-премьера Януша Пехочинского, который обсуждал этот проект с главой "Газпрома" Алексеем Миллером 5 апреля в Санкт-Петербурге.

"Инструкция, которая у меня была от правительства, звучала так: мы ожидаем конкретных предложений, когда они будут, тогда с учетом наших экономических интересов, энергетической безопасности, солидарности в рамках Евросоюза, ответим на это предложение", - сказал Я.Пехочинский, которого цитирует РАР.

Он отметил, что "Газпром" предлагает вернуться к проекту, который стороны обсуждали еще до вхлждения Польши в Европейский союз в 2004 году, а его маршрут проходит через экологически охраняемые зоны.

"Речь идет о строительстве нового газопровода мощностью 15 млрд кубометров, которые поступали бы в Словакию. По данным россиян, это можно было бы сделать в 2017-2018 годах", - сказал он. (Представители "Газпрома" озвучивали даты 2018-2019 гг. - УНИАН).

Вице-премьер заметил, что стандарты охраны окружающей среды повысились в Польше после присоединения к ЕС.

Он также подчеркнул, что в ходе встречи с главой "Газпрома" информировал его о планах польских властей по диверсификации газовых поставок в страну, добавив, что Польша заинтересована в сохранении объемов транзита по первой ветке Ямальского трубопровода.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" и польско-российская компания "ЕвроПол ГАЗ" подписали 4 апреля меморандум о взаимопонимании, согласно которому стороны намерены проанализировать экономическую целесообразность строительства нового газопровода через Польшу в Словакию.

Технико-экономическое обоснование проекта должно быть готово в течение шести месяцев.

Ранее на этой неделе Я.Пехочинский называл выгодным для Польши строительство нового транзитного газопровода, отмечая, что он позволит получить дополнительные доходы от прокачки топлива.

В то же время глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша не поддержит строительство нового газопровода в обход Украины и не заинтересована увеличением закупок газа из РФ.

"ЕвроПол Газ" подчеркнул сегодня, что подписанный меморандум не обязывает стороны ни построить газопровод, ни подписывать любые соглашения или контракты в будущем, а касается только анализа выгодности этого проекта.

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