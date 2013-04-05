Польская оппозиция требует отставки министра за подписание меморандума о "Ямале-2"

Варшава. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Закон и справедливость" (PiS) требует отставки министра государственного имущества Польши Миколая Будзановского за подписание представителями частично подконтрольной ему компании "ЕвроПол Газ" меморандума о реализации проекта "Ямал-2", а также объяснений по этому поводу главы правительства Дональда Туска.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал сегодня представитель партии Давид Яцкевич.

"Возмутительно, что еще вчера в 17.00 министр Будзановский на заседании комиссии госимущества говорил, что речь не идет о строительстве "Ямала-2", что нет таких планов, что они безосновательные, называл их виртуальными идеями, говорил, что нет такого соглашения и такого соглашения не может быть без согласия правительства", - сказал депутат, слова которого цитируют польские СМИ.

Он отметил, что появившаяся сегодня информация о вчерашнем подписании меморандума подтверждает, что министр не контролирует государственные компании.

Представитель PIS, у которой есть 138 из 450 депутатов польского Сейма, назвал невыгодным для поляков строительство второй ветки Ямальского газопровода, потому что это усилит монопольное положение "Газпрома" в Европе.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы создавать условия для такой газовой инфраструктуры, которая еще больше усиливает проблемы, к примеру, в Украине и усиливает зависимость от Российской Федерации", - добавил он.

Депутат сказал, что PiS рассчитывает на то, что глава правительства Д.Туск объяснит возникшую ситуацию на ближайшем заседании Сейма.

В Министерстве государственного имущества Польши сообщили УНИАН, что министр М.Будзановский пока отложил на неопределенное время запланированную на сегодня пресс-конференцию.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом неделе М.Будзановский называл сомнительной выгоду от строительства очередного транзитного газопровода через Польщу, объяснив это снижающимся спросом на российский газ в Европе и желанием польских властей снизить энергетическую зависимость от россиян.

Справка УНИАН. "ЕвроПол Газ", 48% которой принадлежит государственной нефтегазовой компании PGNIG, подконтрольной министру госимущества, сегодня заявила, что подписанный меморандум о "Ямале-2" является только декларацией о намерении изучить выгодность реализации этого проекта.

Остальные 48% акций компании принадлежат российскому "Газпрому", а еще 4% компании Gas Trading, крупнейшим акционером которой, согласно ранее обнародованным данным, являлся PGNIG (с 43,4% долей), а также польская компания Bartimpex (36,2%) и "Газпром Экспорт" (15,9%).

Сегодня глава польского правительства Д.Туск сказал, что Польша не поддержит строительство газопроводов в обход Украины и не заинтересована в увеличении газовых поставок из РФ.

В тоже время он не стал комментировать подписание меморандума о "Ямале-2", заметив, что не располагает информацией на эту тему.