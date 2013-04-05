Польская PGNiG призывает не переоценивать важность меморандума о "Ямале-2"

Варшава. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG призывает не переоценивать важность заключенного 4 апреля в России меморандума о проекте строительства новой ветки Ямальского газопровода, который подписали представители польско-российской компании "ЕвроПол Газ" и российского "Газпрома".

Об этом сказано в заявлении правления PGNiG, которым располагает УНИАН.

"Подписанный документ имеет исключительно аналитический характер и не включает юридических бизнес-обязательств, а тем более не решает вопрос о строительстве какого-либо газопровода через Польшу", - отмечается в заявлении.

Правление PGNiG также подчеркнуло, что приоритетами компании остаются инвестиции, направленные на увеличение собственной добычи газа и диверсификации газовых поставок в Польшу.

Глава правления PGNiG Гражина Пьотровска-Олива заявила в эфире польского телеканала TVN CNBC, что решение о строительстве нового газопровода могут принять только акционеры "ЕвроПол Газ", подчеркнув, что одним из крупнейших из них является возглавляемая ею компания.

"Российская сторона пытается придать непонятно какой ранг документу, который ничего не решает", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня компания "ЕвроПол Газ", по 48% которой контролируют PGNiG и "Газпром", а 4% - фирма Gas Trading, заявила, что подписанный вчера меморандум является только декларацией о намерениях.

Cправка УНИАН. Подписание упомянутого меморандума, согласно которому стороны планируют в течение шести месяцев подготовить технико-экономическое обоснование строительства нового транзитного газопровода через Польщу мощностью около 15 млрд кубометров, вызвало лавину комментариев в польских СМИ, а крупнейшая оппозиционная польская партия "Закон и Справедливость" даже потребовала отставки министра госимущества и объяснений премьера по этому поводу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил сегодня, что польские власти не поддержат строительство еще одного трубопровода в обход Украины и не заинтересованы в увеличении поставок газа из РФ, поскольку хотят снизить свою энергетическую зависимость от россиян.

Российский "Газпром" заявляет, что строительство газопровода будет выгодным для поляков.

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