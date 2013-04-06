Для теплоснабжения Светлодарска построят новую котельную

В Донецкой области для теплоснабжения города Светлодарска, где 29 марта произошел пожар на Углегорской ТЭС, построят новую котельную.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, сегодня в Светлодарске прошло совещание под руководством первого заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александра Алипова, на котором рассматривались возможные варианты восстановления системы теплоснабжения города.

По итогам совещания было принято решение о строительстве котельной на базе существующего здания. Это поможет обеспечить всех жителей Светлодарска отоплением и горячей водой к началу отопительного сезона 2013 -2014 года.

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