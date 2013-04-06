Россия объяснила Польше, зачем нужен газопровод в обход Украины

Варшава. Российская компания "Газпром" объяснила необходимость реализации проекта "Ямал – Европа-2" проблемами с транзитом через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил вице-премьер Польше Януш Пехочинский, который обсуждал этот проект с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на днях в Санкт-Петербурге.

"Они сделали выводы из газового кризиса несколько месяцев назад, потому что тогда возникла угроза с транзитом газа через Украину", - сказал вице-премьер, которого цитирует TVN24.

По его словам, собственно это стало причиной, почему россияне вернулись к реализации проекта "Ямал – Европа-2".

В то же время Я.Пехочинский отметил, что этот вопрос "разыгрывается на нескольких уровнях", в том числе определенную роль играет "внутрироссийский фактор". Он обратил внимание, что российские СМИ, комментируя этот вопрос, хвалили Президента Владимира Путина и критиковали руководство "Газпрома".

"Это без причины вызывает такое драматичное напряжение в Польше", - сказал он.

Я.Пехочинский призвал польских журналистов доверять своему правительству и не попадать под влияние российских СМИ.

"Имейте больше доверия к польскому правительству, а не реагируйте так, как это быстро запрограммировали некоторые российские медиа", - сказал он.

Также вице-премьер добавил, что конкретные предложения "Газпрому" по реализации проекта "Ямал – Европа-2" будут подготовлены через 6 месяцев, отметив, что тогда польское правительство с учетом собственных интересов, в том числе вопроса энергетической безопасности даст ответ России.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент России В.Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал–Європа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германии, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвроПол Газ» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Європа-2» в обход территории Украины мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев.

Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

Как сказано меморандуме, газопровод даст возможность увеличить транзитные мощности для поставок газа в Польшу, Словакию и Венгрию, а также сократить расходы при его транспортировке. Кроме того, проект даст возможность в перспективе увеличить объемы экспорта российского газа в страны Центральной Европы.

5 апреля премьер-министр Польше Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и "ЕвроПол Газ" заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал–Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

Вместе с тем информация о подписании меморандума вызвала шквал комментариев в польских средствах массовой информации, а крупнейшая оппозиционная партия Польши "Закон и Справедливость" (PIS) призвала к отставке министра государственного имущества Миколая Будзановского, а также потебовала объяснений по этому поводу главы правительства Дональда Туска.