Цены на нефть растут после максимального недельного падения за шесть месяцев

На мировых торгах в понедельник, 8 апреля, цены на нефть растут после трех дней снижения подряд и максимального недельного падения котировок за последние шесть месяцев.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,22 доллара, или 0,23%, - до 104,33 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,12 доллара, или 0,13%, - до 92,79 доллара за баррель.

За прошедшие пять дней торгов фьючерсы на нефть потеряли 4,7%, что стало худшим показателем падения с 21 сентября, передает Bloomberg.

Кроме того, рост цен связан с опасениями рынка из-за ядерной программы Ирана. В воскресенье председатель комитета парламента Ирана по безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди заявил, что страна никогда не остановит свою ядерную программу. Комментарии известного в Иране политика последовали после переговоров "шестерки" в Алма-Ате, которые завершились без конкретных договоренностей.

В настоящее время в отношении Ирана действуют санкции Совбеза ООН и ряда стран и организаций, требующие обеспечить полную прозрачность его ядерной программы и доказать ее исключительно мирную направленность.