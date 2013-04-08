Лукашенко разрешил переименовать "Белтрансгаз" в "Газпром трансгаз Беларусь"

ОАО "Белтрансгаз" получило возможность быть переименованным в ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", говорится в сообщении, распространенном "Белтрансгазом".

В Беларуси законодательно ограничена возможность использования ряда слов, в том числе названия республики в названиях юрлиц.

"Президентом Республики Беларусь подписан Указ N154 "О предоставлении права на использование официального сокращенного названия Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В соответствии с указом, ОАО "Белтрансгаз" получило возможность быть переименованным в ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", пояснили в "Газпроме". Белорусское газотранспортное предприятие "Белтрансгаз" является дочерней структурой "Газпрома".

Читайте также:

Россия и Белоруссия договорились по поставкам газа

Польская оппозиция требует отставки министра за подписание меморандума о "Ямале-2"