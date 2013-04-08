На Ривненской АЭС по диспетчерским ограничениям отключен от сети второй энергоблок

На Ривненской атомной электростанции в субботу, 6 апреля, в соответствии с согласованной заявкой для выполнения диспетчерского графика выведен в резерв второй энергоблок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, энергоблок будет в резерве до 1 мая 2013 года.

По состоянию на 8 апреля в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

На энергоблоке №3 Ривненской АЭС – 53-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 35-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС – 5-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 450 МВт, для Ривненской АЭС – 1 280 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 600 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 880 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. Ривненская АЭС – первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов в Украине, и единственная – с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр в 4 км от города Кузнецовск.

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.