«Киевоблгаз» в 2012 году получил 7,4 млн грн чистого убытка

Компания по газоснабжению и газификации «Киевоблгаз» в 2012 году получила чистый убыток в размере 7,439 млн грн, по сравнению с чистой прибылью 109,895 млн грн в 2011 году, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, активы предприятия за 2012 год сократились по сравнению с 2011 годом до 1,04 млрд грн с 1,195 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании в 2012 году уменьшилась по сравнению с 2011 годом до 252 млн грн с 411,258 млн грн.

Собственный капитал компании за прошлый год уменьшился до 459,559 грн с 469,885 млн грн в 2011 году.

Текущие обязательства «Киевоблгаза» в 2012 году уменьшились по сравнению с 2011 годом до 524,939 млн грн с 645,355 млн грн. Долгосрочные обязательства уменьшились до 0,058 млн грн с 3,91 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевоблгаз» (г. Боярка, Киевская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Киевской области.

33,24% акций ПАО «Киевоблгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 31,0159% – ЗАО «КУА АПФ «Национальный резерв» (г. Киев).