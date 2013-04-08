Государственные угольные шахты в первом квартале увеличили убытки на 52%

Государственные угольные шахты Украины в первом квартале 2013 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 52% - до 3,683 млрд грн с 2,423 млрд грн.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, в марте 2013 года убытки от выпуска товарной продукции государственными угольными предприятиями без учета средств государственной поддержки составили 1,385 млрд грн и по сравнению с соответствующим периодом 2012 года увеличились на 491,2 млн грн.

«За январь-март 2013 г. из государственного бюджета поступило 3 223,9 млн грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

Также в документе отмечается, что в марте 2013 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 533,4 грн, по сравнению с соответствующим периодом 2012 года себестоимость увеличилась на 238,7 грн (на 18,4%).

«По итогам января-марта текущего года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции - 1430,1 грн, что по сравнению с январем-мартом 2012 года больше на 120 грн (на 9,2%)», - отмечается в отчете министерства.

Как ранее сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-марте 2013 года сократили добычу угля на 5,7% - до 20,824 млн тонн с 22,088 млн тонн за аналогичный период 2012 года.

Кабинет министров Украины перенес начало корпоратизации государственных угольных предприятий на один год - до 2014 года с 2013 года.

В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

Корпоратизации подлежат госпредпряития «Артемуголь», «Орджоникидзеуголь», «Снежноеантрацит», «Макеевуголь», «Донецкая угольная энергетическая компания», «Красноармейскуголь», «Дзержинскуголь», «Краснолиманская», шахтоуправление «Южнодонбасское №1», «Торезантрацит», «Шахтерскантрацит», «Селидовуголь» (все – Донецкая область), «Донбассантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь» (все – Луганская область), а также «Волыньуголь» и «Львовуголь».

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт, расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.