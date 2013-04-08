Цена на импортируемый в Украину газ в марте cнизилась до 416,6 долл.

Средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в марте 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,74% - до 416,6 долл. за тыс. куб. м с 419,7 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Согласно сообщению министерства, 416,6 долл. за 1 тыс. куб. м - это средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за 1 тыс. куб. м с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. за 1 тыс. куб. м, в четвертом - около 430 долл. за 1 тыс. куб. м.

Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

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