Польская PERN договорилась о строительстве нефтетерминала на Балтийском море за 130 млн долл.

Гданьск. Представители польской государственной нефтетранспортной компании PERN Przyjazn подписали в понедельник в Гданьске договор о строительстве нефтетерминала мощностью хранения 400 тыс. кубометров нефти за около 130 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, контракт подписан с победившим в тендере на реализацию этого проекта польско-словацко-украинским консорциумом, в состав которого, в частности, входит украинская компания "Альтис-Холдинг".

Строительство нефтепорта должно быть завершено в 2015 году.

Договор подписали представители PERN и компании-лидера консорциума, который выиграл тендер на реализацию первого этапа этого проекта, IDS-BUD S.A (Варшава).

Принимавший участие в церемонии подписании договора о реализации этого проекта польский министр государственного имущества Николай Будзановский назвал его важным для энергетической безопасности страны.

"Такой проект никогда в Польше не был реализован. Это первый в истории и один из шестнадцати, которые реализуются сейчас во всем мире", - сказал Н.Будзановский.

Он отметил, что власти решили, что проект будет реализовывать самостоятельно PERN, заметив, что ранее обсуждалась возможность привлечения международных партнеров.

Глава PERN Марчин Москалевич отметил, что подписанный сегодня договор является первой частью проекта, в рамках которого на втором этапе будут построены резервуары для хранения еще 300 тыс. нефтепродуктов и продуктов химической промышленности.

"Уверен, что в 2018 году терминал будет работать на полную мощность", - сказал он.

Глава PERN также сообщил в интервью журналистам, что стоимость всего проекта в текущих ценах составит около 260 млн долл.

Он отметил, что компания планирует использовать терминал не только для хранения нефти, а также для смешивания разных ее сортов, что позволит создавать нужные для нефтеперерабатывающих заводов смеси.

Аналогичную услугу, по его словам, можно будет предоставлять международным трейдерам, которые смогут загружать такой смесью танкеры в нефтепорте в Гданьске.

М. Москалевич заметил, что трейдеры также смогут использовать терминал для того, чтобы догружать или делать меньшими партии нефти или нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, в конце марта текущего года PERN объявил о победе "Альтис-Холдинг" в тендере на строительство нефтетерминала польско-словацко-украинского консорциума, объяснив выбор этих компаний предложенной меньшей ценой.

В состав консорциума вошли также две компании из Словакии (Vahostav и PSJ Hydrotranzit).

Справка УНИАН. Основанная в 1959 году PERN Przyjazn является одной из крупнейших компаний в Польше, которая полностью контролируется государством. Компания управляет сетью нефтепроводов, которыми - в зависимости от участка - можно прокачивать от 27 до 50 млн тонн нефти в год, нефтепортом в Гданьске мощностью 37 млн тонн нефти и нефтепродуктов, а также тремя нефтебазами для хранения нефти и нефтепродуктов на 3 млн кубометров (в Плоцке, Адамово и Гданьске).

Компания пока не публиковала финансовых результатов за 2012 год, но ее представители заявляли о достигнутом в прошлом году историческом рекорде. В 2011 году компания сократила чистую прибыль с предыдущего рекорда, достигнутого в 2010 году, на около 3% - до 75,5 млн долл. (1USD=3,2PLN).

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