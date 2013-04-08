Нефтетерминал в Гданьске и ЕАНТК могут взаимодополнить друг друга - глава PERN

Гданьск. Польская государственная нефтетранспортная компания PERN не считает взаимоисключающими проект строительства нефтяного терминала в Гданьске и создание Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды".

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил глава правления PERN Марчин Москалевич в Гданьске в понедельник.

"Мы не скажем, что это раздельные проекты. Они могут дополнять друг друга, только необходимо выполнить ряд условий", - сказал он.

Собеседник агентства назвал самым важным для проекта ЕАНТК получение всех необходимых разрешений на начало строительства трубопровода на польской территории, признав, что на сегодняшний день занимающийся проектом "Сарматии" пока не удалось завершить этот процесс.

Среди основных условий, необходимых для успешного реализации этого проекта, М.Москалевич назвал подписание межправительственного договора между странами-участницами, а также гарантии поставок 10 млн нефти, которые, по его словам, являются минимальным объемом, при котором проект будет экономически выгодным.

М.Москалевич не стал прогнозировать, удастся ли "Сарматии" выполнить все условия для получения зарезервированных для проекта около 125 млн евро дофинансирования от Евросоюза, подтвердив, что эти деньги не удастся перенести в с следующий семилетий бюджет ЕС.

В то же время он добавил, что идея нефтетерминала в Гданьске, договор о строительстве которого был подписан сегодня, возникла еще в 1960-х годах в то время, как идея ЕАНТК возникла только в начале 1990-х годов.

По его мнению, этот факт свидетельствует о том, что каждый проект имеет шанс на реализацию.

Как сообщал УНИАН, PERN сегодня подписал договор о строительстве первой части нефтетерминала в Гданьске стоимостью около 130 млн долл., который планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году, а весь проект за около 260 млн долл. должен быть реализован в 2018 году.

Справка УНИАН. Международная трубопроводная компания "Сарматия" для того, чтобы получить зарезервированное для ЕАНТК дофинансирование Евросоюза, которое покрывает около четверти затрат на строительства трубопровода в Польше, должна найти остальные 75% средств на реализацию этого проекта. Представители польских властей сообщали о намерении подать заявку в Еврокомиссию на утверждение дофинансирования ЕАНТК в 4 квартале 2013 года, отмечая, что если трубопровод не будет построен к 2016 году, он потеряет это дофинансирование.