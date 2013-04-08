Украина пока не получила от Shell обязательный платеж за подписание соглашения
Украина пока не получила от компании Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. обязательный платеж за подписанное 24 января 2013 года соглашение о разделе продукции (СРП) от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, сообщил 8 апреля министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков на пресс-конференции в Кабинете министров.
«Еще эти деньги не поступили. Поступление планируется в ближайшее время», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 года в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.
В соглашении указаны размеры бонусов, которые компания Shell обязуется перечислить государству. В частности, в течение 7 дней после подписания СРП государство получает бонус в размере 25 млн долл. Следующий бонус в размере 25 млн долл. государство может получить, если в ходе исследования газового участка будет происходить добыча газа.
Последующие же бонусы возможны по завершении пятилетней программы по изучению площади, при начале первой разработки – 50 млн долл., при достижении пикового уровня добычи – 100 млн долл.
За специальные разрешения на разработку Юзовской площади инвесторы заплатят государству 4 млн долл., и 5 млн долл. - за предоставления данных по участку.
Данный договор заключается на 50 лет.
Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.