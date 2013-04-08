Соглашение с компанией Chevron могут подписать до 1 июня

Министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков уверен, что соглашение о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до 1 июня 2013 года при условии положительного решения областных советов.

Об этом он заявил 8 апреля на пресс-конференции в кабинете министров.

«Я думаю, что вполне реально до 1 июня все это успеть сделать - подписать этот договор, естественно, при условии положительного решения областных советов", - сказал О.Проскуряков.

Как сообщал УНИАН, американская компания Chevron оптимистично оценивает перспективу подписания с Украиной соглашения о добыче сланцевого газа, но полагает, что переговоры несколько затянулись.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell (прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа, Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - 2,98 трлн куб. м газа).

24 января 2013 года подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Практические работы по добыче нетрадиционного газа начнутся только после соответствующих экологических оценок проекта.

Между тем, с компанией Сhevron соглашение до сих пор не заключено.

20 февраля т.г. министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что рассчитывает на скорое согласие местных советов Львовской и Ивано-Франковской областей, на территории которых находится Олесское месторождение, допустить нефтегазовую компанию Сhevron к разработке данного месторождения.