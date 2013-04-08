Янукович подписал закон о продлении моратория на банкротство горных предприятий

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №155-VII «О внесении изменения в Закон Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» относительно запрещения на возбуждение дел о банкротстве горных предприятий».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2013 г. Верховная Рада Украины приняла Закон Украины „О внесении изменения в Закон Украины „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом”.

За данное решение проголосовали 269 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к документу отмечается, что "Законом Украины от 14 мая 1992 года № 2343-ХІІ „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” был установлен порядок и условия производства по делам о банкротстве, в том числе горных предприятий. "В результате практической реализации положений данного законодательного акта в 2000-2002 годах, в связи с крайне трудным экономическим положением угольной отрасли, были возбуждены дела о банкротстве более 70 процентов всех угольных предприятий", - сказано в ней.

Принятым документом в Закон Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» вносятся такие изменения: „Дела о банкротстве горных предприятий (горнодобывающие предприятия, шахты, рудники, копи, карьеры, разрезы, обогатительные фабрики, шахтоугледобывающие предприятия), в уставных фондах которых доля государства составляет не менее 25 процентов, не возбуждаются со дня вступления в силу Закона Украины „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” до 1 января 2015 года.