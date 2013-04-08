Опасности подтопления зоны отчуждения ЧАЭС нет, уверяет министр экологии

Опасности подтопления зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции нет, заявляет министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, сегодня на пресс-конференции министр сказал: «Сейчас Припять стоит. Повышения уровня воды там нет».

Потому, по его словам, нет опасности, что будет подтопление зоны отчуждения ЧАЭС и вынос радионуклидов.

«Сегодня происходит облет Днепра и Припяти руководством Госводагентства Сташуком. Пока ситуация нестабильная, но мониторинг мы ведем ежедневно. И более полную информацию я смогу предоставить СМИ и общественности в ближайшее время», - сказал О.Проскуряков.

Министр также сообщил, что держит на контроле ситуацию в Черниговской области, где произошло подтопление ряда населенных пунктов из-за халатности частных арендаторов прудов.

Он подчеркнул, что на месте по его поручению уже работают представители экологической инспекции, изучая ситуацию.