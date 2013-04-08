В Мининфраструктуры говорят, что топливо не подорожает после повышения акцизного сбора

Министерство инфраструктуры Украины заявляет, что распространенная в СМИ информация о подорожании топлива на 6-7 грн вследствие повышения акцизного сбора не соответствует действительности, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, дорожники предлагают ввести поэтапное, по мере экономического роста, к 2018 году увеличение ставок акцизного сбора на нефтепродукты до размеров, равных минимальным европейским.

"Сегодня оптимизация акциза на топливо до минимального европейского уровня - это лишь предложение Мининфраструктуры и Укравтодора, которое вызвано необходимостью увеличения поступлений и исключительно целевого направления средств на улучшение качества дорог в Украине и, соответственно, повышение безопасности движения", - отмечают в пресс-службе.

Согласно сообщению, предполагается, что после проработки рабочей группой и Комиссией по реформированию дорожной отрасли проект будет размещен на сайте Мининфраструктуры для публичного обсуждения.

"И только после учета замечаний и предложений экспертов на рассмотрение правительства будет представлен экономически обоснованный и взвешенный проект нормативного акта", - пояснили в пресс-службе.

По информации Мининфраструктуры, в Украине действуют самые низкие акцизные сборы на топливо по сравнению с другими странами Европы – 198 евро за тонну на бензин и 46-98 евро за тонну на дизельное топливо. При этом в Нидерландах акцизный сбор на бензин составляет 948 евро за тонну, на дизтопливо – 490 евро за тонну, в Германии – 851 евро и 534 евро соответственно, в Польше - 494 евро и 375 евро. В среднем по Евросоюзу минимальные акцизные ставки составляют 466 евро за тонну бензина и 375 евро за тонну дизтоплива.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины готово вынести на рассмотрение правительства вопрос о повышении акцизов на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами.

Предполагается, что разработкой механизма постепенного изменения акцизных ставок на топливо будет заниматься специально созданная рабочая группа, в состав которой войдут специалисты Мининфраструктуры, Минэкономики, Минфина, Укравтодора, автоперевозчики, профсоюзные и общественные организации.

Справка УНИАН. Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.