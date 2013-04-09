На мировых торгах во вторник, 9 апреля, цены на нефть продолжили рост на ожиданиях статданных из США по запасам топлива.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,59 доллара, или 0,59%, - до 105,21 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,33 доллара, или 0,35%, - до 93,66 доллара за баррель.

Запасы топлива в США, по мнению аналитиков, продолжат расти, а это означает, что любой рост спроса сможет быть удовлетворен, передает Bloomberg.

Кроме того, позитивно реагируют участники рынка на заявления главы ФРС США Бена Бернанке. Выступая накануне на мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Атланты, он отметил, что восстановление экономики продолжается, а ее состояние сейчас лучше, чем четыре года назад.

Как сообщал УНИАН, на мировых торгах в понедельник, 8 апреля, цены на нефть начали расти после трех дней снижения подряд и максимального недельного падения котировок за последние шесть месяцев.