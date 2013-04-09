Россия намерена допустить Shell к разработке своего арктического шельфа

ОАО "Газпром" и англо-голландский концерн Royal Dutch Shell подписали меморандум о совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе РФ, передает РИА "Новости".

Документ подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров Royal Dutch Shell Йорма Оллила в понедельник по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Меморандум предусматривает совместную геологоразведку, разработку и добычу углеводородов.

Глава "Газпрома" отметил, что подписанный документ является рамочным, речь не идет о конкретных участках, лишь об изучении возможности сотрудничества на Арктическом шельфе в целом.

В настоящее время только две российские госкомпании имеют право работы на континентальном шельфе РФ - "Газпром" и "Роснефть", причем последняя весьма активно привлекает к реализации шельфовых проектов иностранных партнеров.

Кроме того, ОАО "Газпром нефть" и Royal Dutch Shell подписали меморандум о подтверждении факта подписания генерального соглашения о партнерстве в области разведки и добычи сланцевой нефти.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 года в Давосе в присутствии президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Между тем, Украина пока не получила от компании Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. обязательный платеж за подписанное соглашение.