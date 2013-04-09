Польша не будет участвовать в газовых проектах РФ в ущерб Украине, заверяют в канцелярии Коморовского

Варшава. Польские власти не будут участвовать в газовых проектах Российской Федерации, создающих угрозу для интересов Украины.

Об этом польскому информационному агентству РАР сказал министр канцелярии президента Польши Яромир Соколовский со ссылкой на разговор глав государств в воскресенье, 7 апреля.

"Президент Коморовский заверил Президента Украины, что польская сторона не будет принимать никаких шагов в газовом сотрудничестве с Россией, которые бы создавали угрозу для интересов Украины", - сказал Я. Соколовский.

Он отметил, что газовая тема была одной из тем, которые обсуждали президенты, наряду с освобождением бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

РАР сообщает, что разговор о газе состоялся в контексте подписанного 4 апреля меморандума между российским "Газпромом" и польско-российской компанией "ЕвРоПол Газ" по проекту "Ямал-2".

Как сообщал УНИАН, 5 апреля глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша не поддержит строительство еще одного газопровода в обход Украины, рассмотреть возможность сооружения которого поручил "Газпрому" Президент РФ Владимир Путин.

Справка УНИАН. "Газпром" предложил Польше вернуться к проекту "Ямал-2", от которого россияне отказались в 1998 году, но построить вместо ветки в Германию новый газопровод в направлении Словакии. По оценкам российского газового монополиста, таким образом в Польшу, Словакию и Венгрию ежегодно можно будет дополнительно поставить 15 млрд кубометров газа.

Представители польского правительства заявили, что Польша не заинтересована в увеличении поставок газа из РФ, она пытается найти другие источники, чтобы снизить свою зависимость, но официально даст ответ после подготовки технико-экономического обоснования этого проекта, которое должно быть готово через 6 месяцев.