JKX Oil&Gas в 2012 году получила 11,3 млн долл. чистого убытка

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas по итогам работы в 2012 году получила чистый убыток 11,3 млн долл., по сравнению с чистой прибылью 59,1 млн долл. в 2011 году.

Согласно отчету компании, обнародованному во вторник на Лондонской бирже, эти убытки связаны с расходами на ускоренную амортизацию, вызванную изменениями налогового законодательства в Украине, в размере 36 млн долларов.

JKX подчеркивает, что без учета этих расходов ее чистая прибыль за 2012 год составила бы 24,7 млн долларов, а операционная - 51,6 млн долларов по сравнению с 82 млн долларов за 2011 год.

«12 января 2012 года украинское правительство сократило налоги, применяемые к добыче нефти, уменьшив их на 30% в расчете на баррель. Это принесло долгожданное увеличение денежных потоков компании, хотя и незначительное, на фоне снижения уровня добычи нефти в Украине», - сказано в отчете компании.

Выручка компании в 2012 году сократилась по сравнению с 2011 годом на 14,4% - до 202,86 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, JKX Oil&Gas по итогам работы в первом полугодии 2012 года получила чистый убыток 5,07 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, в котором ее чистая прибыль составила 24,1 млн долларов.

Добыча нефти и конденсата компанией сократилась (в годовом выражении) на 23% – до 231 т/сутки, газа – на 16%, до 95 млн куб. метров в сутки.

Компания JKX Oil&Gas plc занимается разведкой и добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil&Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil&Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.