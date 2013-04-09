Россия обеспокоена планами Еврокомиссии пересмотреть соглашения по «Южному потоку»

Москва. Министерство энергетики Российской Федерации обеспокоено планами Еврокомиссии пересмотреть межправительственные соглашения России со странами – участницами проекта «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнерго, об этом министр энергетики России Александр Новак сказал на международном энергетическом форуме в Ганновере.

«…беспокоящий нас сюжет - намерение Еврокомиссии пересмотреть ранее заключенные межправительственные соглашения России со странами – участницами трансграничных проектов, включая «Южный поток», - сказал А.Новак.

Он подчеркнул, что инвестиционные проекты в энергетике отличает крайне высокая капиталоемкость и длительные сроки реализации. В этой связи инвесторам, независимо от их страновой принадлежности, чрезвычайно важна предсказуемость энергополитики не только в Германии, но и в Евросоюзе в целом, добавил министр.

По его словам, для российских поставщиков поспешная имплементация в законодательство стран ЕС Третьего энергетического пакета создает барьеры в плане развития сотрудничества.

А.Новак подчеркнул, что нормы Третьего пакета не могут иметь обратной силы в отношении инвестиций, запланированных и осуществленных еще до вступления в силу этого законодательства. В частности, по его словам это касается газопроводов «OPAL» и «NEL», являющихся сухопутным продолжением «Северного потока» на территории Германии и Чехии.

«Представьте себе: вы разместили депозит в немецком банке, но в один «прекрасный» день регулирующие органы решили забрать у вас половину ваших средств. Как вам это понравится? Применительно к трубопроводам результатом становится их недозагрузка, увеличение сроков окупаемости инвестиций, риски невыполнения обязательств перед клиентами – иными словами, ущемляются интересы бизнеса, в том числе немецкого», - заявил А.Новак и добавил, что названные крупнейшие европейские газотранспортные системы «OPAL» и «NEL» должны иметь статус приоритетных по классификации Еврокомиссии.

«Россия рассчитывает на помощь немецких партнеров в разъяснении этой позиции для Евросоюза», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин сообщил, что, согласно нормам Третьего энергопакета, «Газпром» построит на территории стран – участниц «Южного потока» газопровод для Европы, а не для себя.

«Как только участки на территории каждой страны будут соединены на границах, вступит в силу Третий энергопакет, и «Газпром» обяжут передать управление этой сетью независимым менеджерам, построить возможности на границе для технологического реверса и открыть сеть для газа третьих сторон», - сказал М.Крутихин.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.

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