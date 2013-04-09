"Альтис-Холдинг" получит за строительство нефтетерминала в Гданьске около 10% прибыли консорциума

Варшава. Украинская строительная корпорация "Альтис-Холдинг" получит за участие в строительстве нефтяного терминала на Балтийском море возле польского Гданьска около 10% прибыли международного консорциума, выигравшего тендер на реализацию этого проекта.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил глава правления компании IDS BUD S.A., возглавляющей консорциум, Анджей Наперский.

Он сказал, что не располагает точными данными о долях участия в этом проекте, заметив, что сотрудничает с украинской компанией уже более полутора лет.

"Думаю, что это около 10%. Не больше", - сказал он, уточнив, что такую же долю имеют два других участника консорциума, кроме его лидера.

Собеседник агентства отметил, что подписанный вчера контракт на строительство терминала по заказу польской государственной компании PERN Przyjazn S.A. стоимостью около 130 млн долл. стал крупнейшим в истории IDS BUD.

По его словам, предыдущий рекордный контракт был подписан на строительство гипермаркета Auchan за приблизительно вдвое меньшую сумму.

А. Наперский сообщил, что участники консорциума не имеют четко выписанных работ, которые они должны выполнить в рамках этого проекта, они могут поручить выполнение непосредственных работ субподрядчикам.

"Может оказаться, что фирма IDS или «Альтис» окажется неконкурентоспособной, например, при строительстве резервуаров, а какой-то субподрядчик будет более дешевым и лучше подготовленным, то тогда этот субподрядчик должен выполнять эту работу, а не участники консорциума", - рассказал он.

Глава правления IDS BUD S.A. назвал главным заданием консорциума "организовать все строительство", заметив, что ни один из его участников не обязан предоставлять свою технику или людей.

Собеседник агентства также сообщил, что возглавляемая им компания реализует в консорциуме совместно с "Альтис-Холдингом" еще два проекта в Польше, а также принимает участие в еще нескольких тендерах.

Среди них он назвал строительство газопроводов для польской национальной нефтегазовой компании PGNIG и польского государственного оператора газотранспортной системы Gaz System.

"Это контракты, возможно, не такие большие, как этот (по нефтетерминалу), а средние: от 16 до 25 млн долл.", - сказал глава правления.

А.Наперский также сообщил, что консорциум намерен бороться за контракт на реализацию второго этапа нефтетерминала, на который PERN планирует выделить еще около 130 млн долл.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Гданьске был подписан контракт на строительство первой очереди терминала, позволяющего хранить 400 тыс. кубометров нефти, который должен быть готовым в 2015 году. Весь проект, второй этап которого предусматривает сооружение резервуаров еще на 300 тыс. кубометров, должен быть готов в 2018 году.

В консорциум, который будет реализовывать первый этап, вошли также две компании из Словакии: Vahostav и PSJ Hydrotranzit

Справка УНИАН. "Альтис-Холдинг", основан в 1995 года, в него входят 17 компаний, которые, в частности, занимаются строительными работами, проектированием, производством строительным материалов. По данным веб-сайта компании, среди реализованных ею строительных проектов большую часть составляют торговые центры. Компания также построила новый аэропорт во Львове.

Акционерная компания IDS BUD занимается сооружением торговых центров, объектов инфраструктуры и жилищным строительством; на 100% принадлежит предпринимателю Мареку Стефаньскому. В 2010 году польский журнал Wprost включил его в список 100 богатейших людей Польши с активами около 130 млн долл. (по текущему курсу 1USD=3,2PLN). Бизнесмен не попал в последний рейтинг журнала по итогам 2012 года.