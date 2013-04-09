“ДТЭК Западэнерго” планирует привлечь кредит на 800 млн грн

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Западэнерго» намерена привлечь кредитные средства на сумму 800 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства планируется привлечь сроком на три года.

Целевое назначение кредита, согласно тендерной документации, - пополнение оборотных средств компании. Залог по кредитному договору отсутствует. Обязательства заемщика обеспечиваются договорами поручительства других компаний группы ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, «ДТЭК Западэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 22,1 млн грн.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 2011 год чистая прибыль компании составила 80,255 млн грн.

Текущие обязательства «ДТЭК Западэнерго» за прошлый год выросли на 74% – до 3,972 млрд грн, долгосрочные – более чем в 2 раза, до 506,868 млн грн.

Компания «ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 70,91% акций компании. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.