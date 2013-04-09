«Нафтогаз» сократил доходы от транзита газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2012 году сократила доход от транзита газа по сравнению с 2011 годом на 8,2% до 23,75 млрд грн, говорится в отчете компании.

Согласно документу, в общем объеме реализованной «Нафтогазом» в 2012 году продукции транзит газа составил 21,98% против 21,04% в 2011 году.

В натуральном выражении компания в 2012 году сократила транзит газа по сравнению с 2011 годом на 19,1% – до 84,261 млрд куб. м.

Также в отчете отмечается, что компания в 2012 году реализовала 41,929 млрд куб. м газа на сумму 76, 788 млрд грн, что на 11,6% меньше, чем в 2011 году.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным компании «Укртрансгаз», Украина по итогам 2012 года сократила транзит российского газа до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Транзит российского газа в страны Западной Европы по итогам 2012 года снизился на 19,7% - до 81,183 млрд куб. м, а в страны СНГ — на 0,69%, до 3,078 млрд куб. м.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила в 2012 году чистый убыток в размере 10,271 млрд грн

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.