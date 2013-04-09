В Мининфраструктуры еще не знают, когда и на сколько изменится акциз на топливо

Министерство инфраструктуры Украины не начинало фактическую разработку механизмов изменения размеров акцизного сбора на нефтепродукты, и потому не определило сроки подачи и утверждения таких изменений, сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры.

«Никаких сроков подачи и утверждения изменений размера акцизного сбора на нефтепродукты не установлено – поэтапная оптимизация акцизных ставок на данный момент остается лишь одним из предложений по определению действенных механизмов и надежных источников финансирования автодорожного комплекса Украины», - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем, отмечается, что министерство готово разработать и подать на рассмотрение правительства такое предложение, которое, к тому же, «может касаться только одного вида топлива – дизельного топлива». При этом проект решения будет разработан специальной рабочей группой, в состав которой войдут представители Мининфраструктуры, Укравтодора, автоперевозчики, профсоюзы, общественные организации, и будет опубликован на сайте министерства для всеобщего обсуждения.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Министерство инфраструктуры Украины заявило, что готово вынести на рассмотрение правительства вопрос о повышении акцизов на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами. Вместе с тем, по оценкам экспертов, такое повышение акцизов могло бы повлечь рост цен на топливо на 6-7 грн. В Мининфраструктуры подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности.