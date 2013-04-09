Moody’s присвоило 5-летним евробондам ДТЭК рейтинг «В3» с негативным прогнозом

Рейтинговое агентство Moody’s присвоило 5-летним евробондам крупнейшей энергетической холдинговой компании ДТЭК на сумму 600 млн долл. с купоном 7,875% окончательный рейтинг «В3» с негативным прогнозом.

Согласно сообщению агентства, которое имеет в своем распоряжении УНИАН, негативный прогноз обусловлен негативным прогнозом по суверенному рейтингу Украины.

Как сообщал УНИАН,рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям ДТЭК приоритетный необеспеченный рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «RR4». При этом поступления от выпуска будут направлены на рефинансирование облигаций на 500 млн долл., выпущенных в 2010 году с погашением в 2015 году, и на финансирование капитальных затрат ДТЭК, оборотного капитала, новых приобретений и другие общекорпоративные цели.

Напомним, в конце марта ДТЭК разместил 5-летние евробонды на 600 млн долл. Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd. Организаторами выпуска бумаг выступили, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.

Ранее ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.