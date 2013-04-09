«Киевгаз» за год сократил прибыль на 77%

Компания «Киевгаз» по итогам 2012 года сократила чистую прибыль на 77,3% по сравнению с 2011 годом - до 27,84 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году увеличилось на 5% - до 498,32 млн грн с 474,17 млн грн в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, компания «Киевгаз» закупит у малоизвестной частной компании «Экогазконтракт» (Киев) 285 млн куб. м природного газа на сумму 1,2 млрд грн для перепродажи промышленным потребителям. Поставки природного газа по данному контракту будут осуществляться до конца 2013 года.

Справка УНИАН. ПАО «Киевгаз» (Киев) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Киеве.

28,46% акций ПАО «Киевгаз» принадлежат территориальной общине города. Кроме того, город контролирует еще 60% акций «Киевгаза». Этот пакет в 2006 году был передан «Киевэнергохолдингу», в уставном фонде которого городу принадлежит 61%.