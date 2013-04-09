Польская Kulczyk Oil нашла газ на своей глубочайшей скважине в Украине

Варшава. Польская компания Kulczyk Oil Ventures (KOV) нашла достаточные запасы газа для его коммерческой добычи на своей глубочайшей скважине в Украине "Макеевская 16", бурение которой компания начала в августе прошлого года.

Об этом KOV сообщила в отчете на Варшавской фондовой бирже.

Согласно сообщению, результаты тестов на скважине, которые начались в марте текущего года, показали дебет более 120 тыс. кубометров газа в сутки.

KOV намерена подключить скважину к коммерческой добыче во втором квартале текущего года.

Как сообщал УНИАН, Kulczyk Oil Ventures, которая работает в Украине через принадлежащую ей компанию "Куб-газ", завершила бурение скважины "Макеевская-16" глубиной 4,3 км в декабре прошлого года

В 2012 году компания увеличила добычу в Украине в 1,5 раза - до 451 тыс. кубометров в сутки (из расчета 70% доли в "Куб-газе").