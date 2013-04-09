Минфин в марте выпустил ОВГЗ на 2 млрд грн для увеличения капитала "Нафтогаза"

Министерство финансов Украины в марте выпустило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для увеличения уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" на 2 млрд грн с доходностью 14,3% годовых.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, выпуск проведен на основании постановления Кабинета министров Украины об увеличении уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" №12 от 9 января т.г. С начала года выпуск ОВГЗ для капитализации "Нафтогаза" достиг 8 млрд грн.

Также сообщается, что в целом за первый квартал объем размещения ОВГЗ составил 15,5 млрд грн и 2,4 млрд долл., при этом объем выплат по ним – 13,1 млрд грн, в том числе по основному долгу 8,6 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.