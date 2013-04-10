"Газпром" до октября определится с целесообразностью проекта "Ямал-Европа-2"

Российский газовый монополист «Газпром» в течение полугода не планирует подписывать обязывающих документов по новым веткам газопровода «Северный поток», так как в ближайшие шесть месяцев намерен завершить обоснование по трубопроводу «Ямал-Европа».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпрома» со ссылкой главу компании Алексея Миллера.

«Газпром» не планирует подписания никаких обязывающих документов по 3 и 4 нитке «Северного Потока» в течение ближайших шести месяцев. До октября будет завершено технико-экономическое обоснование проекта «Ямал-Европа-2», которое даст ответ на вопрос о технической осуществимости и экономической целесообразности этого проекта», - сказал А.Миллер.

Справка УНИАН. «Газпром» предложил Польше вернуться к проекту «Ямал-2», от которого россияне отказались в 1998 году, но построить вместо ветки в Германию новый газопровод в направлении Словакии. По оценкам российского газового монополиста, таким образом в Польшу, Словакию и Венгрию ежегодно можно будет дополнительно поставить 15 млрд кубометров газа.

Представители польского правительства заявили, что Польша не заинтересована в увеличении поставок газа из РФ, она пытается найти другие источники, чтобы снизить свою зависимость, но официально даст ответ после подготовки технико-экономического обоснования этого проекта, которое должно быть готово через 6 месяцев.

5 апреля глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша не поддержит строительство еще одного газопровода в обход Украины, рассмотреть возможность сооружения которого поручил «Газпрому» Президент РФ Владимир Путин.

8 апреля «Газпром» и нидерландская Gasunie подписали документ, согласно которому они намерены изучить возможность строительства четвертой нитки газопровода «Северный поток» в Великобританию.

9 апреля президент Польши Бронислав Коморовский заверил Президента Украины Виктора Януковича, что польские власти не будут участвовать в газовых проектах Российской Федерации, создающих угрозу интересам Украины.

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