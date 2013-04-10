Шахтостроители - "на грани голодного бунта". Обратились к Бойко за помощью

Донецкая шахтостроительная территориальная организация Укруглепрофсоюза обратилась к вице-премьер-министру Украины Юрию Бойко с просьбой урегулировать вопрос с выплатой 7 млн грн задолженности по зарплате шахтостроителям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины, шахтостроители просят Ю. Бойко решить проблемы предприятий подотрасли - своевременно выделять бюджетные средства и обеспечить возврат средств за выполненные объемы работ на государственных предприятиях.

В письме Донецкого шахтостроительного теркома Укруглепрофсоюза к вице-премьер-министру отмечается, что согласно годовому распределению бюджета 2013 года, за выполненные объемы работ на счета шахтостроительных предприятий в первом квартале должно было прийти 40 млн грн, но пока «не поступило ни копейки - деньги «зависли» на счетах Госказначейства» .

«Данная ситуация обуславливает рост задолженности по заработной плате у шахтостроителей. Так, только по ПАО «Донбассшахтострой» и ОАО «Донецкшахтострой» долги за выполненные объемы работ по состоянию на 1 апреля текущего года составляют более 9 млн грн, из них почти 7 млн грн - долги по заработной плате», - говорится в письме.

По словам председателя Донецкой шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза Владимира Лащенко, в трудовых коллективах государственных предприятий шахтостроительного комплекса «сложилась напряженная социально-экономическая ситуация, и шахтостроители сегодня - на грани голодного бунта».

Профсоюз просит вице-премьер-министра вмешаться в ситуацию и урегулировать вопросы своевременного финансирования строительных и монтажных работ на предприятиях подотрасли, что даст возможность погасить долги по заработной плате шахтостроителям, заключено в сообщении.