Суд США обязал Exxon Mobil выплатить 236 млн долл. за загрязнение подземных вод Нью-Хэмпшира
09:13, 10 апреля 2013Энергетика
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Суд США признал нефтяного гиганта Exxon Mobil ответственным за загрязнение подземных вод в Нью-Хэмпшире и обязал компанию выплатить 236 млн долл. для их очистки, передает "Газета.RU" со ссылкой на Reuters.
Дело рассматривалось три месяца, однако на вынесение приговора у присяжных ушло всего 90 минут.
Очистка грунтовых вод осложняется тем, что в них попал бензин с добавкой MTBE, который проникает в грунтовые воды быстрее и глубже, чем обычный.
В Exxon Mobil, которая в январе вновь стала самой дорогой корпорацией мира, считают приговор несправедливым.
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