На мировых торгах в среду, 10 апреля, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне статданных из США и Китая.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,13 доллара, или 0,11%, - до 106,36 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,31 доллара, или 0,34%, - до 93,91 доллара за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, 9 апреля, о росте оптовых запасов сырья в США на 5,1 миллиона баррелей, в то время как запасы горючего возросли почти на два миллиона баррелей. Как полагают аналитики, спрос в США по-прежнему очень слабый, а это говорит о низкой экономической активности, передает Bloomberg.

В то же время, игроков рынка обнадежили данные от таможенного ведомства Китая, согласно которым страна в марте ввезла на 22,8 миллиона тонн сырья больше, чем вывезла. Такой показатель эквивалентен 5,4 миллионам баррелей в день.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 апреля, цены на нефть начали расти после трех дней снижения подряд и максимального недельного падения котировок за последние шесть месяцев. 9 апреля рост продолжился.