Иранская власть уверяет, что АЭС "Бушер" не пострадала от землетрясения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило уведомление от властей Ирана, сообщивших, что сильное землетрясение, которое произошло 9 апреля на юго-западе страны, не нанесло АЭС "Бушер" никакого ущерба, передает РИА «Новости».

Несколько землетрясений, магнитуда первого из которых составила 6,3, произошли во вторник приблизительно в 90 километрах от иранского города Бушер, рядом с которым расположена единственная в стране АЭС.

"Иран проинформировал об этом событии МАГАТЭ, сообщив, что станция не была повреждена, и выброса радиоактивных веществ не произошло", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее представитель ЗАО "Атомстройэкспорт", которое строило АЭС "Бушер", сообщил РИА "Новости", что землетрясение ощущалось на станции, но на ее работу не повлияло.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в результате землетрясения в Иране погибли не менее 37 человек, более 850 получили ранения.

Очаг землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего накануне, находился примерно в 90 км от Бушера. С момента основного удара произошло около 80 повторных толчков, разрушены 12 деревень.

Толчки ощущались также в Бахрейне, Дубае и Абу-Даби.