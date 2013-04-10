Эксперт: развитие возобновляемой энергетики сопровождается падением цен на электричество

После принятия Германией решения об отказе от атомной энергетики и переориентации на возобновляемые источники энергии, в стране наблюдается тенденция к падению цен на электричество.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба аналитического центра Agora Energiewende (Германия)

"Один из наиболее распространенных мифов – что цена на электроэнергию с увеличением доли возобновляемых источников постоянно растет. Опыт показывает, что это не так. Крупные потребители в Германии сейчас платят на 30% меньше, чем в 2011 году", – процитировала пресс-служба директора по коммуникациям аналитического центра Agora Energiewende Кристофа Подевилса .

Согласно сообщению, в момент принятия решения о переориентации на возобновляемую энергетику, биржевая стоимость электричества в Германии была на уровне около EUR60-75 за МВт, а сейчас она составляет около EUR40-50 за МВт. "То есть, предприятия платят меньше, в том числе, благодаря развитию возобновляемой энергетики. Работают законы рынка – чем больше предложение, тем меньше становиться цена", – отметил эксперт, добавив, что самыми дорогими являются электростанции, работающие на газе и нефти.

Кроме того, не сбываются и пессимистические прогнозы некоторых экспертов, ожидавших роста импорта электроэнергии Германией после переориентации на возобновляемые источники. "Мы не наблюдаем роста импорта, наоборот, в прошлую зиму мы даже экспортировали электроэнергию. При этом, Германия уже около 25% электричества производит из возобновляемых источников", - уточнил К.Подевилс.

В сообщении сказано, как необходимо решить вопросы резервирования мощностей. По словам Подевилса, не обязательно держать в резерве тепловые электростанции такой же мощности, как работающие возобновляемые. "Во-первых, за счет расположения солнечных, ветровых станций в разных регионах страны они частично компенсируют друг друга, ведь погода на разных локациях отличается. Во-вторых, ветер дует тогда, когда нет солнца, и наоборот – они частично заменяют друг друга. Все это снижает риски", – отметил представитель Agora Energiewende, подчеркнув, что работа электростанций на возобновляемых источниках энергии хорошо прогнозируется.

Германия планирует к 2050 году 80% электроэнергии вырабатывать из возобновляемых источников (доля в общем энергопотреблении страны – не менее 60%). При этом, в силу природных особенностей, в Германии основная ставка делается на развитие солнечной и ветровой энергетики. Прогнозируется, что к 2015 году стоимость производства 1 кВт электроэнергии такими станциями будет составлять EUR0,07-0,1 за кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, Украина последние два года развивает возобновляемую энергетику интенсивнее, чем традиционную. Установленная мощность электростанций на возобновляемых источниках на протяжении 2012 года увеличилась на 57,5% и по состоянию на 1 января 2013 года составляла 645,1 МВт. Установленная мощность солнечных электростанций возросла вдвое – до 371,6 МВт, ветроэлектростанций – на треть, до 193,8 МВт, электростанций на биомассе – почти в 1,5 раза, до 6,2 МВт, малых ГЭС – на 3,8%, до 73,5 МВт.

Украинские электростанции на возобновляемых источниках по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч экологически чистой электроэнергии – в 2,2 раза больше, чем в 2011 году.

Парламент Украины в конце прошлого года принял закон, предусматривающий значительное снижение тарифов на электроэнергию, вырабатываемую солнечными электростанциями. Причина – удешевление оборудования для солнечной энергетики и как следствие себестоимости электроэнергии из солнечного света.