Развитие возобновляемой энергетики снижает уровень безработицы - Greenpeace

Развитие возобновляемой энергетики позволяет создавать новые рабочие места и снижает уровень безработицы среди населения, в частности только в Германии за счет возобновляемой энергетики удалась создать 380 тыс. рабочих мест

Об этом сказано в присланном УНИАН сообщении со ссылкой на заявление подразделения Greenpeace в Берлине.

"Для сравнения, в угольной отрасли страны остаются задействованными 50 тыс. человек", – сказано в сообщении.

Угольная отрасль была опорой экономики Германии в 50-ые и 60-ые годы, однако сейчас ситуация кардинально изменилась. В связи с этим решение о переходе Германии на возобновляемые источники энергии является твердым, дискутируются лишь временные параметры этого процесса.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЭУ) в 2010-2012 гг. интенсивное развитие возобновляемой энергетики в нашей стране позволило создать порядка 15 тыс. новых рабочих мест. По прогнозам ассоциации, в ближайшие два года дальнейшее освоение возобновляемых источников энергии обеспечит работой еще 60-70 тыс. человек.

Запорожский "Завод полупроводников" в 2010 году возобновил производство поликремния, основного сырья для фотоэлектрических модулей, немецкая компания Fuhrlander в 2012 году запустила производство современных ветрогенераторов в Краматорске на базе ранее приобретенных мощностей Краматорского завода тяжелого станкостроения. Кроме того, немецкий концерн AEG в прошлом году наладил выпуск оборудования для солнечных электростанций на производственных мощностях украинских предприятий.

Украина последние два года развивает возобновляемую энергетику интенсивнее, чем традиционную. По состоянию на начало апреля 86 компаний эксплуатировали 139 электростанций на возобновляемых источниках энергии, в том числе 43 фотоэлектрические установки.

Справка УНИАН. На сегодня 25% электроэнергии в Германии производиться из возобновляемых источников, годовой оборот отрасли – около EUR 25 млрд. Германия планирует к 2050 году 80% электроэнергии вырабатывать из возобновляемых источников (доля в общем энергопотреблении страны – не менее 60%).

При этом, в силу природных особенностей, в стране основная ставка делается на развитие солнечной и ветровой энергетики. Прогнозируется, что к 2015 году стоимость производства 1 кВт электроэнергии такими станциями будет составлять EUR0,07-0,1 за кВт-ч.