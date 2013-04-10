"Нафтогаз" еще не закупал российский газ в апреле

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" еще не закупала российский газ в апреле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

"Пока нет, не закупаем. Но транзит идет в полном объеме", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, в марте Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ. При этом он отметил, что украинское правительство работает над увеличением объемов диверсификации поставок газа.

25 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на вопрос журналистов об обоснованности жалоб Украины на высокие цены на российский газ, заявил, что Украина не выдержит спотовых цен на газ, которые в настоящее время в Великобритании превысили цену газа для Украины почти в два раза.

Вместе с тем, 28 марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию заявил о том, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии. Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

Ранее украинские власти заявляли о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

В феврале т.г. размер оплаты Украины за российский газ существенно сократился - до 162 млн долл. против 1,3 млрд долл. в феврале 2012 года.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.