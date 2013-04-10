Ставицкий: переговоры с Россией по ГТС никто не прекращал

Украина и Россия не прекращали переговоры о создании консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС), заявил министр угольной промышленности и энергетики Украины Эдуард Ставицкий в среду журналистам в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: "Нам нужно завершить реформирование "Нафтогаза". Консорциум – это уже дальнейшие шаги субъектов реформирования. Мы должны сделать первый шаг, и я понимаю наших коллег, которые говорят о том, что "вы сделайте первый шаг, а там будет видно".

При этом министр подчеркнул, что «это не говорит о том, что мы закончили переговоры».

Как сообщал УНИАН, ранее власти Украины не исключали возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

14 марта Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 19 марта заявил, что ЕС до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

22 марта президент Российского газового общества Валерий Язев отметил, что Украина завела переговоры по созданию двухстороннего газового консорциума в тупик.

«Тема консорциума закрыта Украиной. Украина не хочет идти на создание двухстороннего консорциума. Мы не можем без конца стоять у двери и стучаться с просьбами пустить нас в консорциум», - сказал В.Язев.

6 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил Зурабов заявил в интервью журналистам в Киеве, что связывает снижение активности украинско-российских переговоров о создании газотранспортного консорциума с блокированием работы Верховной Рады.

По его мнению, Украина должна внести изменения в пять законов, а также внести "некоторые коррективы в свои международные обязательства" по созданию консорциума.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.