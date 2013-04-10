Минэнергоугля рассчитывает, что "Нафтогаз" в этом году выйдет на безубыточность

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает на то, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2013 году выйдет на безубыточность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в среду глава министерства Эдуард Ставицкий.

"У нас есть несколько предложений. Мы хотим выйти на безубыточность по году в контексте реформирования компании", – сказал Э.Ставицкий.

Министр отметил, что финансовый план "Нафтогаза" может быть принят правительством до мая.

Кроме того, по словам Э.Ставицкого, в повестку дня правительства на следующий понедельник, 15 апреля, внесен вопрос об утверждении финплана компании "Энергоатом".

При этом министр не назвал чистую прибыль, которая заложена в проект финплана, отметив только, что она будет больше на 10%, чем в 2012 году.

Финпоказатели НАК "Нафтогаз Украины" за 6 лет:

* 2012 г. - чистый убыток - 10,271 млрд грн.

* 2011 г. - чистая прибыль -7,764 млрд грн.

* 2010 г. - чистый убыток - 21 млрд 431,345 млн грн.

* 2009 г. - чистая прибыль - 1 млрд 258,645 млн грн.

* 2008 г. - чистая прибыль - 5,4 млрд грн.

* 2007 г. - чистый убыток – 0,6 млрд грн.

Как сообщал ранее УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила в 2012 году чистый убыток в размере 10,271 млрд грн. Об этом говорится в финансовом отчете компании. За 2011 год компания получила чистую прибыль в размере 7,764 млрд грн.

Валовой убыток компании за 2012 год составил 0,261 млрд грн, в то время как в 2011 году валовая прибыль составила 11,973 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.