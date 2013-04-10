Украина в январе-марте импортировала газ на 3,1 млрд долл.

Украина в январе-марте 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 3,1 млрд долл., сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Гостаможслужба не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

По данным Гостаможни, общий вес импортированной продукции за 3 месяца 2013 года составил 5,1 млн тонн.

Согласно предоставленным данным, в частности, импорт газа в денежном выражении из России за 3 месяца 2013 года составил 3,055 млрд долл., из Беларуси — 27,662 млн долл., из других стран — 12,611 млн долл.

Импорт газа из Российской Федерации в общем балансе составляет 97,19%.

Как сообщал УНИАН, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в марте 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,74% - до 416,6 долл. за 1 тыс. куб. м с 419,7 долл.

В феврале 2013 года цена на газ уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за 1 тыс. куб. м с 426,16 долл.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-феврале 2013 года импортировала газ на общую сумму 2,168 млрд долл.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, "Нафтогаз Украины" еще не закупал российский газ в апреле.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года, но реально закупленные с этого времени объемы, которые поставляются через Польшу, в сравнении с потребностями страны остаются небольшими - около 100 млн кубометров в ноябре-январе.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

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