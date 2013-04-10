Польша бьет рекорды по потреблению газа

Варшава. Польша в прошлом году потребила рекордные в современной истории государства 15,8 млрд кубометров газа, что на 0,4 млрд кубометров больше, чем страна должна была бы потребить в 2015 году, согласно утвержденной властями энергетической стратегии до 2030 года.

Об этом свидетельствуют данные министерства экономики Польши, которыми располагает УНИАН.

В принятом в ноябре 2009 году документе польское правительство прогнозировало увеличение потребления газа с 14,1 млрд кубометров в 2010 году до 20,2 млрд кубометров в 2030 году.

В 2011 году, по данным министерства, потребление газа составило 15,3 млрд. кубометров.

Отвечая на запрос агентства, в министерстве сообщили, что, согласно действующему до 2022 года контракту о поставках российского газа в Польшу, страна ежегодно будет покупать 9,5 млрд куб. м газа по польской методике расчета, или 11 млрд куб. м – по российской. В министерстве также отметили, что реализация ряда проектов по диверсификации газовых поставок в страну за последние два года позволила увеличить технические возможности поставок "голубого топлива" из других источников – до 3,3 млрд кубометров в год (около трети импорта газа в Польшу).

По данным министерства, средняя внутренняя добыча газа в Польше за последние пять лет составила около 4,3 млрд кубометров, или около трети годового потребления.

В министерстве добавили, что примерно 70% потребляемого в стране газа использует промышленность, остальные - население.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе фактически монопольный поставщик газа в Польшу российский "Газпром" предложил польским властям вернутся к проекту строительства газопровода на польской территории "Ямал-2" для дополнительных поставок 15 млрд кубометров газа в Польшу, Словакию и Венгрию.

Глава польского правительства Дональд Туск, комментируя это предложение, сказал, что Польша не заинтересована в увеличении газовых поставок из РФ, а наоборот, пытается снизить свою зависимость от российских поставщиков, реализуя ряд проектов по диверсификации. Главными из таких проектов являются строительство терминала по приему сжиженного газа на Балтийском море и добыча сланцевого газа, которые должны обеспечить первые поставки альтернативного российскому топлива в 2014 году.

Ряд экспертов высказали мнение, что предложение россиян вернутся к проекту "Ямал-2" направлено в первую очередь против Украины, которая после развала СРСР была главной транзитной страной для поставок российского топлива в Европу. В случае реализации этого проекта он стал бы третьим газопроводом в обход Украины после уже построенного "Северного потока" и "Южного потока", строительство которого началось в конце 2012 года.