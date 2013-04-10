Украина в I кв. импортировала нефтепродуктов на 1,2 млрд долл., экспортировала - на 0,5 млрд долл.

Украина в январе - марте 2013 года импортировала 1,241 млн тонн нефтепродуктов, в денежном выражении - на сумму 1,266 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

В частности, самыми крупными импортерами нефтепродуктов в Украину за первые три месяца 2013 года стали Беларусь — 584,081 млн долл., Российская Федерация — 298,825 млн долл., Литва — 153,885 млн долл.

Украина за январь-март 2013 года экспортировала 560,3 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму 0,522 млрд долл.

В частности, такая продукция поставлена в ряд офшорных зон – в частности - в Белиз - на 417,652 млн долл., на Британские Виргинские острова - 70 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года импортировала нефтепродуктов из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Импорт нефтепродуктов из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл, из других стран - 1,535 млрд долл.

Экспорт нефтепродуктов из Украины в денежном выражении составил 1,389 млрд долл., в частности, в РФ - 0,489 млрд долл., на Британские Виргинские острова - 0,303 млрд долл., в Белиз - 0,212 млрд долл.

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