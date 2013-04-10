Ставицкий: на переговорах с МВФ вопрос повышения цены на газ рассматривался

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий позитивно оценивает результаты переговоров с миссией Международного валютного фонда (МВФ) в контексте энергетических вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду журналистам в Кабинете министров.

"Я оцениваю результаты положительно. Мы предоставили из 15 пунктов программу по эффективности оптимизации и уменьшению расходных статей НАК "Нафтогаз Украины" в части газа для населения, топливно-энергетического комплекса, теплокоммунэнерго", - сказал Э.Ставицкий.

Говоря о том, как восприняли представители МВФ эту программу, Э.Ставицкий отметил: "На ура".

Также министр сообщил, что в ходе переговоров не рассматривался вопрос повышения цен на газ для населения, а также для промышленности. "Какая цена на газ для населения? О чем вы говорите? Мы будем работать только на снижение", - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, завершившая свою работу в Украине, намерена продолжить в ближайшие недели диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". По словам главы миссии Кристофера Джарвиса, миссия провела продуктивные дискуссии с представителями украинских властей относительно направлений экономической политики, поддержку которой мог бы оказать МВФ в рамках соглашения «стенд-бай». Основными элементами новой программы должны были бы стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического сектора с целью создания в Украине условий стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест. «Миссия достигла хорошего прогресса в обсужденных вопросах, и в ближайшие недели наш диалог будет иметь продолжение», - сказал К.Джарвис.

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер, который вскоре покинет Украину в связи с завершением своей работы в нашей стране, сообщил, что Фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

28 марта в интервью венгерскому телеканалу M1 премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина не повысит цену на газ для населения, как того требует МВФ, ради получения кредита. Поскольку в соответствии с «кабальными» газовыми контрактами 2009 года Украина получает газ по несправедливой, самой высокой в Европе цене и не хочет перекладывать этот груз на своих граждан.