Украина в 1-м квартале экспортировала электроэнергии на 142 млн долл.

Украина за январь-март 2013 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 142,395 млн долл., сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Гостаможслужба не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в Беларусь в первом квартале 2013 года составил 50,033 млн долл., в Венгрию – 66,592 млн долл., в Молдову – 12,392 млн долл., в другие страны — 13,379 млн долл.

Экспорт электроэнергии на территорию Российской Федерации за указанный период не осуществлялся.

Также в сообщении отмечается, что импорт электроэнергии в Украину составил 0,471 млн долл. Практически весь объем был импортирован из РФ.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года в денежном выражении экспортировала электроэнергию в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 574,819 млн долл.

Украина в 2012 году увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

В январе-феврале 2013 года экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 39,3% - до 1,436 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Компании «Востокэнерго» и «Пауэр Трейд», входящие в структуру энергохолдинга ДТЭК, на проведенном 21 ноября НЭК «Укрэнерго» аукционе на право экспорта электроэнергии в 2013 году выкупили доступ к межгосударственному сечению мощностью 1,58 ГВт по направлениям в Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову, Беларусь.

Участие в годовом аукционе «Укрэнерго» приняли компании «ДТЭК Трейдинг» и «ДТЭК Востокэнерго», других заявок не поступало.