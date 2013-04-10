ДТЭК выкупил 1 ГВт сечения для экспорта электроэнергии в мае

Компании «ДТЭК Трейд» и «Востокэнерго», входящие в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины ДТЭК, приобрели доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 1 ГВт по направлениям в страны ЕС, Молдову и Беларусь для экспорта электроэнергии в мае.

Об этом УНИАН сообщили в НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на итоги месячного аукциона, проведенного компанией во вторник, 9 апреля.

Согласно сообщению, «Востокэнерго» приобрело 500 МВт сечения по направлению в Молдову и 400 МВт по направлению в Беларусь.

«ДТЭК Трейдинг» приобрел 100 МВт сечения по направлению в Словакию, Венгрию и Румынию.

Как сообщал УНИАН, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 9 апреля выставила на аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 3,5 ГВт.

Доступ к 3,5 ГВт пропускной способности межгосударственного сечения по четырем направлениям разбит на 20 лотов, неравных по мощности передачи и периоду поставок.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.