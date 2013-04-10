Украина в марте увеличила импорт нефти на 36%

Украина в марте 2013 года увеличила импорт нефти по сравнению с февралем на 36% - до 31,637 млн долл. с 23,338 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, всего за первый квартал 2013 года Украина импортировала 133,256 тыс. тонн на сумму 115,376 млн долл.

Импорт сырой нефти за первые три месяца 2013 года осуществлялся исключительно из Казахстана.

Экспорт сырой нефти из Украины не осуществлялся.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт нефти в 7 раз — до 111,4 тыс. тонн по сравнению с 763,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года.

Казахстан повысил ставку экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на сырую нефть на 50% - до 60 долларов за тонну.

Украина предлагает Казахстану свои нефтепроводы, в частности, «Одесса-Броды» и «Дружба», для транзита нефти в страны ЕС, а также заинтересована в поставках казахстанской нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.