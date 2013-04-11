«Нафтогаз» открыл новое нефтяное месторождение в Полтавской области

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» открыла новое нефтяное месторождение в Полтавской области с начальным дебитом более 60 тонн в сутки, сообщает пресс-служба компании.

«10 апреля 2013 года в процессе испытаний поисковой скважины №110-Руновщинская Будищанско-Чутовского участка, владельцем которого является Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», получен мощный приток нефти с начальным дебитом более 60 тонн в сутки», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, сейчас на скважине проводятся гидродинамические исследования. «Это уже второе месторождение, открытое Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». В сентябре 2012 года скважиной №100-Руновщинская было открыто Руновщинское газовое месторождение», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», открыла новое месторождение газа в Полтавской области с запасами 700 млн куб. м.

Данное месторождение расположено рядом с Горобцивским и Отрадненским месторождениями, где уже ведется добыча газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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