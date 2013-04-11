Польша обещает учитывать интересы Украины в газовых проектах с Россией - вице-премьер

Варшава. Польское правительство будет учитывать интересы Украины во время реализации газовых проектов с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил вице-глава польского правительства Януш Пехочинский на конференции, посвященной добыче сланцевого газа, в Варшаве в четверг.

"Один из главных вопросов, который мы ставим, оценивая этот проект, это как это повлияет на энергетическую систему государств центральной и восточной Европы, в том числе, Украины", - сказал он, комментируя последнее предложение россиян вернуться к "Ямал-2".

Я.Пехочинский отметил, что польское правительство не приняло никакого решения по делу строительства нового газопровода через Польшу совместно с "Газпромом".

Вице-премьер отметил, что уже на сегодняшний день мощности действующих газопроводов, которыми можно поставлять российский газ в Европу, значительно превышают реальные объемы, которые поставляют россияне.

По его данным, первая нитка Ямальского газопровода, Северный поток и украинская газотранспортная система позволяют доставлять в Европу около 245 млрд кубометров газа, в то время, как "Газпром" в прошлом году продал европейцам лишь 138 млрд кубометров.

"В случае реализации задекларированных Россией проектов "Южного потока" и упомянутого газопровода (через Польшу) мощности возрастут до 365 млрд кубометров", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в то же время не только Польша, но и другие государства Европейского Союза реализуют ряд проектов, которые призваны отыскать альтернативные источники поставок.

Он также сказал, что попытки диверсифицировать поставки энергоносителей не связаны только с политикой, но также с необходимостью позаботиться о стабильности поставок, отметив, что проблемы могут возникнуть из-за технических проблем или даже террористической угрызи.

Я.Пехочинский заметил, что Польша не может не учитывать интересы своих ближайших соседей, отметив, что в прошлом году страна импортировала через Украину 3,8 млрд кубометров газа, или 25% всего потребления.

Как сообщал УНИАН, глава польского правительства Дональд Туск 5 апреля заявил, что власти Польши не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши, в рамках проекта "Ямал-Европа-2".

"Польша не будет принимать участия в таких политических контекстах, для нас газ не является инструментом политики, и мы очень хотим, чтобы, согласно европейскому законодательству, газовые дела были свободными от политики", - сказал Д.Туск.

Он также отметил, что польская власть реализует ряд проектов для диверсификации газовых поставок в Польше с целью снижения зависимости страны от главного поставщика газа – Российской Федерации.